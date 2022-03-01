Полный запрет на продажу алкоголя ввели в Киеве

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С 1 марта в столице Украины начинает действовать строгий запрет на продажу алкогольных напитков. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"В столице строго запрещается продажа алкогольных напитков. Полностью!

Отдельно обращаю внимание владельцев магазинов и сетей аптек по цене на продукты, товары первой необходимости и лекарства: не повышайте цены, пользуясь ситуацией. Ибо это во время войны не лучше мародерства", - цитирует издание Кличко.

Напомним, ранее Россия и Украина провели первый раунд переговоров в Беларуси. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что на переговорах найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958502-polnyy-zapret-na-prodazhu-alkogolya-vveli-v-kieve/