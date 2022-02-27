Twitter начал работать со сбоями в России

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Российские пользователи Twitter стали о сбое в работе социальной сети. В компании работают над устранением проблем.

Жалобы на работу Twitter стали поступать в субботу, пишет РИА Новости.

"Мы знаем, что (доступ к - ред.) Twitter ограничен для некоторых людей в России, и работаем над тем, чтобы наш сервис оставался безопасным и доступным", - прокомментировали в компании сбои.

Отмечается, что ранее Twitter в связи с ситуацией в Украине ввел ряд ограничений. Например, введена приостановка рекламы для россиян и украинцев, а также временная остановка рекомендаций твитов во избежание распространения материалов оскорбительного характера.

Также издание пишет, в зарубежных СМИ появилась информация, что Google заморозила монетизацию для российских государственных средств массовой информации.

Представители YouTube, ссылаясь на "чрезвычайные обстоятельства", заявили, что видеохостинг приостанавливает возможность монетизации ряда каналов на YouTube.

Кроме того, Google запретил российским государственным СМИ использовать свои рекламные технологии для получения дохода на веб-сайтах и ​​в приложениях. Помимо этого, государственные СМИ РФ не смогут покупать рекламу через Google Tools или размещать ее в поисковике и Gmail.

Ранее о подобных мерах сообщили в компании Meta, который принадлежит соцсеть Facebook.

Также накануне российские пользователи пожаловались на работу Instagram и Facebook.

Напомним. что 25 февраля Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой Российской Федерации частично ограничил доступ к Facebook.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958209-twitter-nachal-rabotat-so-sboyami-v-rossii/