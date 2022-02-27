О запуске КНДР неопознанного снаряда заявили в Японии и Южной Корее

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Южнокорейские военные заявили, что КНДР в воскресенье запустила неопознанный снаряд в восточном направлении.

Информацию об этом распространило агентство Yonhap, пишет РБК. Сообщается Сеул после пуска созовет заседание совета национальной безопасности.

Кроме того, японское агентство Kyodo со ссылкой на правительство страны пишет, что в данном случае речь может идти о баллистической ракете.

Министр обороны Нобуо Киси сообщил, что информации об ущербе самолетам или судам в результате ракетного пуска нет. Глава ведомства сообщил некоторые подробности. По его информации, снаряд пролетел около 300 км, а максимальная высота полета составила примерно 600 км.

Мнения о том, что это могла быть баллистическая ракета, придерживаются и военные Южной Кореи.

Напомним, что почти месяц назад японские и южнокорейские специалисты заявляли о пуске ракеты со стороны КНДР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958194-o-zapuske-kndr-neopoznannogo-snaryada-zayavili-v-yaponii-i-yuzhnoy-koree/