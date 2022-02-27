Зеленский призвал признать действия России "геноцидом"

Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутеррешем призвал лишить Россию права голоса в Совбезе организации и признать ее действия в Украине "геноцидом". Об этом он написал в своем Twitter.

"Лишить страну-агрессора права голоса в Совбезе ООН, квалифицировать российские действия и заявления как геноцид украинцев, помочь с доставкой тел российских солдат", - сообщил Владимир Зеленский, указав, что обсудил эти вопросы с генсеком ООН.

Напомним, ранее президент Украины записал новое видеообращение. В нем он рассказал о ситуации в стране. Также обратился к россиянам и призвал их остановить свои власти, чтобы больше людей остались живыми.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958178-zelenskiy-prizval-priznat-deystviya-rossii-genotsidom/