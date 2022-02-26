Юлия Тимошенко опубликовала фото с автоматом в руках

Юлия Тимошенко. Фото: instagram.com/yulia_tymoshenko

Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на своей официальной странице в Instagram опубликовала фото с автоматом в руках.

"Украина будет сопротивляться!" - подписала она снимок.

При этом политик выругалась нецензурным словом, отправив "русский военный корабль" на три буквы.

Напомним, ранее бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко призвала президента Владимира Зеленского консолидировать силы, чтобы сохранить независимость Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958166-yuliya-timoshenko-opublikovala-foto-s-avtomatom-v-rukah/