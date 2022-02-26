Пресс-секретарь Путина заявил о постоянных атаках на сайт Кремля

Дмитрий Песков. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что официальный сайт Кремля периодически подвергается кибератакам.

В Администрации президента России фиксируют постоянные кибератаки на сайт Кремля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента в беседе с ТАСС.

"Атаки идут постоянно. (Сайт – прим. ред.) часто подвисает", – сообщил Песков.

Напомним, ранее ответственность за атаки на сайт Кремля взяла на себя хакерская группировка Anonymous. Ее представители пригрозили Путину из-за обострившейся ситуации в Украине и потребовали от него покинуть пост президента России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958162-press-sekretar-putina-zayavil-o-postoyannyh-atakah-na-sayt-kremlya/