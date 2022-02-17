Илон Маск пожертвовал часть акций Tesla на благотворительность

Илон Маск. Фото: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images

Илон Маск, наконец, вливается в сообщество филантропов, и становится в один ряд с другими миллиардерами. Самый богатый человек в мире пожертвовал акции Tesla на сумму 5,7 млрд долларов на благотворительность в ноябре 2021 года. Об этом стало известно в понедельник из отчета регулирующих органов, передает Bloomberg

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Решение 50-летнего Маска пожертвовать более 5 млн акций своей компании-производителя электромобилей является самым крупным благотворительным действием Маска, о котором известно общественности. Получатель этой помощи не разглашается. Также Фонд Маска за последние пару лет выделил восьмизначные гранты городу и местной школе рядом с его космодромом в Южном Техасе, а также 100 млн долларов на борьбу с изменением климата и миллионы долларов на несколько исследований, связанных с COVID-19.

Почти все получатели благотворительной помощи вышли на связь с Маском через Игоря Курганова, профессионального игрока в покер и филантропа, который взял на себя обязательство рассматривать предложения от благотворительных организаций и передавать их Маску.

Курганов, заработавший более 18 млн долларов на покере, является адептом философского движения «эффективный альтруизм», которое пытается оказать влияние на мир, вкладывая деньги в решение системных проблем. Курганов является соучредителем Raising for Effective Giving, организации, созданной группой игроков в покер, которая рекомендует «очень рентабельные благотворительные организации». Он также является советником Forethought Foundation, проекта Центра эффективного альтруизма.

Маск не публикует регулярные отчеты о своих благотворительных взносах, а налоговые документы, в которых раскрывается такая информация, запаздывают на годы. Известно, что он вложил 20 миллионов долларов в школы округа Камерон, 100 миллионов долларов в развитие конкурса XPrize Carbon Removal и выделил 5 миллионов долларов для Академии Хана.

По мнению Брайана Миттендорфа, профессора Университета штата Огайо, изучающего некоммерческие организации, акции Tesla на 5,7 млрд долларов, скорее всего, были подарена Фонду Илона Маска. При этом многие активисты благотворительного сектора говорят, что общество имеет право точно знать, куда была направлена такая щедрая помощь, поскольку это вопрос общественного интереса. По данным Bloomberg Billionaires Index, личное состояние Маска составляет 227 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956366-ilon-mask-pozhertvoval-chast-aktsiy-tesla-na-blagotvoritelnost/