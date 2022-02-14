Италия направит тысячу военных в Венгрию или Болгарию, чтобы усилить присутствие НАТО

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Италия направит тысячу своих военных в Венгрию или Болгарию, чтобы усилить присутствие НАТО, передает РИА Новости со ссылкой на la Repubblica.

О решении будет объявлено в ходе встречи министров 16 и 17 февраля в Брюсселе. От Италии на мероприятие будет направлен министр обороны Лоренцо Гуэрини. Окончательное решение по отправке своих военнослужащих должно быть одобрено палатой итальянского парламента.

Подразделение Италии на юго-восточной границе намерено заняться учебно-тренировочной деятельностью. Контингент будет представлен подразделениями механизированной пехоты (мотострелковых войск).

Среди них есть те, кто принимал участие в миссии альянса в Афганистане. Другая часть сосредоточена сейчас в Косово.

Ранее на сайте Североатлантического альянса (НАТО) появилось сообщение, что из-за ситуации вокруг Украины они усилят свое военное присутствие в Восточной Европе. Генсек Йенс Столтенберг заявил, что альянс всегда будет защищать своих союзников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956035-italiya-napravit-tysyachu-voennyh-v-vengriyu-ili-bolgariyu-chtoby-usilit-prisutstvie-nato/