Подлодку ВМС США обнаружили в территориальных водах России

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Атомная подводная лодка ВМС США типа Virginia была обнаружена в территориальных водах РФ, сообщили в российском Минобороны.

Это произошло в районе Курил 12 февраля. В оборонном ведомстве заявили, что подлодка проигнорировала требование покинуть российские территориальные воды и ушла после применения "соответствующих средств", пишет ТАСС.

"В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Шапошников" были применены соответствующие средства. Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации", - сообщили в министерстве касательно данного инцидента.

Источник, близкий к военно-морской сфере, сообщил корреспондентам издания, что лодка была обнаружена противолодочными самолетами Ил-38 и одной из подлодок Тихоокеанского флота в ходе плановых учений по поиску субмарины условного противника.

Отмечается, что координаты субмарины были переданы отряду боевых кораблей во главе с фрегатом ТОФ "Маршал Шапошников".

В связи с инцидентом военному атташе США в Москве была вручена нота, а также указано, что Минобороны России оставляет за собой право принимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности РФ, пишет издание.

Напомним, что накануне также состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена. Главы государств обсудили ситуацию вокруг Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955870-podlodku-vms-ssha-obnaruzhili-v-territorialnyh-vodah-rossii/