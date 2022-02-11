США предложили Канаде помощь, чтобы "положить конец" беспорядкам дальнобойщиков

Протестующие в Канаде заблокировали дороги. Кадр из видео: YouTube/CBS News

Байдена регулярно информируют о протестах, которые охватили Оттаву и другие регионы Канады, передает Би-би-си.

В минувший четверг министерство внутренней безопасности и транспорта США призвало Канаду использовать свои федеральные полномочия, чтобы прекратить беспорядки, "предложив полную поддержку [своих] департаментов внутренней безопасности и транспорта".

Дальнобойщики также заблокировали несколько пограничных переходов между США и Канадой. Это пункт в Куттсе, Альберта, рядом с американским штатом Монтана. Затем демонстрации перекинулись на границу между провинцией Манитоба и штатом Северная Дакота.

Джастин Трюдо столкнулся с призывом удовлетворить требования протестующих и отменить федеральные мандаты на COVID-19.

Полицией было произведено 25 арестов.

Напомним, протесты дальнобойщиков в Канаде начались 29 января. Демонстранты выступают против обязательной вакцинации и других коронавирусных ограничений в стране. В Оттаве был введен режим ЧП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955627-ssha-predlozhili-kanade-pomosch-chtoby-polozhit-konets-besporyadkam-dalnoboyschikov/