Жители Канады вышли на протест из-за коронавирусных ограничений

Протестующие у здания парламента. Фото: Getty Images/ Bloomberg / Contributor

Накануне тысячи дальнобойщиков и других протестующих стеклись к Парламентскому холму в Оттаве, чтобы призвать к отмене обязательной вакцинации и других ограничений, связанных с коронавирусом.

Грузовики, собравшиеся на Веллингтон-стрит перед зданиями парламента, украсили баннерами с критикой против санитарных мер и премьера Джастина Трюдо, передает РИА Новости.

Организаторы призвали собравшихся к мирной акции, а полиция перешла в состояние повышенной готовности.

Ранее телеканал CBC News сообщал, что премьер-министр Канады вместе с семьей из соображений безопасности сменил место резиденции на фоне проходящих в стране протестов против коронавирусных ограничений.

Также местное издание Ottawa Citizen сообщало, что протестующие станцевали у Национального военного мемориала, а одна из участниц акции залезла на сам монумент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953716-zhiteli-kanady-vyshli-na-protest-iz-za-koronavirusnyh-ogranicheniy/