Компания Илона Маска сообщила о потере десятков своих спутников

Ракета-носитель Falcon X со спутниками Starlink. Кадр из видео: Twitter/SpaceX

Компания Илона Маска SpaceX сообщила на сайте, что из-за магнитной бури они потеряют десятки своих спутников.

Компанией 3 февраля были запущены 49 спутников Starlink на низкую околоземную орбиту с Космического центра Кеннеди во Флориде.

Однако в этот день на планете началась магнитная буря класса G1. А причиной ее возникновения стали вспышки на Солнце, продолжительность которых составила более четырех часов. Коронарный выброс был направлен в сторону Земли.

"К сожалению, на спутники, развернутые в четверг, сильно повлияла геомагнитная буря в пятницу. Эти штормы вызывают нагревание атмосферы и увеличение плотности атмосферы на наших малых высотах развертывания", - гласит сообщение SpaceX.

Как показал предварительный анализ, повышенное сопротивление на малых высотах поспособствовало тому, что спутники Starlink не смогли выйти из безопасного режима.

Вследствие этого до 40 из них "сойдут или уже сошли с орбиты".

Специалисты компании заявили, что сошедшие с орбиты спутники разрушаются при входе в атмосферу и не образуют орбитальный мусор. Кроме того, эксперты отметили нулевой риск столкновения их с другими спутниками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955316-kompaniya-ilona-maska-soobschila-o-potere-desyatkov-svoih-sputnikov/