Ученые сообщили о начале новой магнитной бури

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Магнитная буря слабого уровня G1 началась на Земле, передает РИА Новости со ссылкой на сайт Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Вспышка среднего класса М произошла на Солнце 30 января. Длительность ее составила более четырех часов. Сам процесс сопровождался корональным выбросом массы, который был направлен в сторону нашей планеты.

Ученые отмечают, что пик солнечной активности придется на середину 2023 года. А на данный момент Солнце находится на ранней стадии цикла.

Январь, по словам астрономов, стал самым насыщенным на геомагнитные события месяцем за последние несколько лет.

Классификация магнитных бурь подразделяется на пять уровней - от минимальной G1 до наиболее сильной G5.

Слабые бури оказывают незначительное влияние на планету.

В то время как более высокие могут вызвать сбои напряжения в промышленных сетях, нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем.

Ранее астрономы из США заявили о магнитных бурях, которые будут длиться два дня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1954473-uchenye-soobschili-o-nachale-novoy-magnitnoy-buri/