Ученые сообщили о начале новой магнитной бури

Магнитная буря слабого уровня G1 началась на Земле, передает РИА Новости со ссылкой на сайт Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.
Вспышка среднего класса М произошла на Солнце 30 января. Длительность ее составила более четырех часов. Сам процесс сопровождался корональным выбросом массы, который был направлен в сторону нашей планеты.
Ученые отмечают, что пик солнечной активности придется на середину 2023 года. А на данный момент Солнце находится на ранней стадии цикла.
Январь, по словам астрономов, стал самым насыщенным на геомагнитные события месяцем за последние несколько лет.
Классификация магнитных бурь подразделяется на пять уровней - от минимальной G1 до наиболее сильной G5.
Слабые бури оказывают незначительное влияние на планету.
В то время как более высокие могут вызвать сбои напряжения в промышленных сетях, нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем.
Ранее астрономы из США заявили о магнитных бурях, которые будут длиться два дня.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1954473-uchenye-soobschili-o-nachale-novoy-magnitnoy-buri/