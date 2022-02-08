Китай призвал США аннулировать сделку о поставках оружия Тайваню

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Китай призвал США аннулировать сделку о поставках оружия на Тайвань, передает РИА Новости.

Стало известно, что в США одобрили сделку с Тайванем по продаже вооружения на сумму в 100 миллионов долларов. Этому воспротивились в Китае.

"В отношении этого Китай выражает решительный протест и осуждает эти действия. США должны немедленно отозвать это предложение", - заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

По его словам, действия США в данной ситуации подрывают мир во всем мире, принцип единого Китая, суверенитет и интересы этой страны, а также вызывают напряжение в американо-китайских отношениях.

Китай в ответ на эти действия будет принимать меры.

В октябре министр обороны Тайваня выразил опасение, что в будущем у КНР появится возможность для вторжения на остров. Это может произойти уже к 2025 году. Поэтому правительству Тайваня необходимо начать проводить подготовку военной техники и солдат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955181-kitay-prizval-ssha-annulirovat-sdelku-o-postavkah-oruzhiya-tayvanyu/