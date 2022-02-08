Непал обвинил Китай во вторжении на их территорию

Приграничный район Хамла. Фото: Namkha Rural Municipality

В правительственном отчете Непала Китай был обвинен во вмешательстве на их территорию, передает Би-би-си.

Ранее сообщалось, что Китай вторгся в район Хумла, что расположен на западе Непала. Но посольство Китая в Катманду отрицает какие-либо территориальные посягательства.

Отмечается, что отчет все еще не был опубликован. И скорее всего это связано с тем, что в последнее время отношения между Непалом и Китаем улучшились.

Тем не менее это первый отчет о вторжении Китая на территорию Непала.

Протяженность границы между двумя странами вдоль Гималаев составляет примерно 1400 километров.

На непальской стороне на территории района Хумла Китай, как гласит отчет, построил ряд зданий. Чтобы проверить этот факт, на место была направлена оперативная группа, куда вошли полиция и представители правительства Непала.

Кроме того, деятельность Китая ограничила религиозную деятельность в Лалунгджонге в этом районе. Место является священным для буддистов и индуистов. Соседняя страна также ограничивает выпас скота непальскими фермерами на их же территории. Там же китайцы намерены построить канал и дорогу.

Но опергруппа, направленная на пограничную территорию, заметила, что здания, как оказалось, были построены на китайской стороне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955115-nepal-obvinil-kitay-vo-vtorzhenii-na-ih-territoriyu/