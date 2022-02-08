Трюдо заявил, что протесты дальнобойщиков блокируют экономику страны

Джастин Трюдо. Фото: Adrian Wyld/The Canadian Press/Bloomberg via Getty Images

Премьер-министр Канады заявил, что протесты в Оттаве, инициированные дальнобойщиками, должны прекратиться.

"Данные лица пытаются заблокировать нашу экономику, нашу демократию и повседневную жизнь наших граждан. Это должно прекратиться", - заявил Джастин Трюдо.

Он отметил, что жители канадской столицы не заслуживают преследования в своих же кварталах, передает РИА Новости.

Напомним, в Оттаве был введен режим ЧП из-за демонстраций с участием дальнобойщиков. Количество протестующих превысило число полицейских, а ситуация вышла из-под контроля, заявил мэр города Джим Уотсон.

Вышедшие на протест требуют отмены обязательной вакцинации дальнобойщиков от COVID-19.

Как пишет New York Times, некоторые из демонстрантов оскверняли национальные мемориалы и угрожали местным жителям. Протесты начались 29 января. Сейчас волнение распространилось за пределы Оттавы. Начальник полиции города заявил, что их сотрудники работают без перерыва и людей не хватает.

В минувшие выходные люди собрались в Квебеке. Автоколонны грузовиков выстроились около правительственных зданий в Альберте, Саскачеване, Манитобе и Британской Колумбии. В самой Оттаве машинами были заблокированы улицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955063-tryudo-zayavil-chto-protesty-dalnoboyschikov-blokiruyut-ekonomiku-strany/