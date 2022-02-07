Режим ЧП введен в столице Канады из-за протестов дальнобойщиков

Протесты дальнобойщиков в Канаде. Фото: Cole Burston/Getty Images

Мэр Оттавы Джим Уотсон заявил, что в городе вводится режим ЧП из-за протестов дальнобойщиков против антиковидных ограничений, передает BBC.

По словам Уотсона, город "полностью вышел из-под контроля", а количество демонстрантов превосходит полицию. Протесты представляют угрозу безопасности жителей. Дальнобойщики парализовали центр Оттавы автомобилями и палатками, перекрывающими дороги.

"Объявление чрезвычайного положения отражает серьезную опасность и угрозу безопасности жителей из-за продолжающихся демонстраций и подчеркивает необходимость поддержки от других юрисдикций и уровней правительства", – сказал мэр канадской столицы.

Канадские дальнобойщики вышли на акции протеста против требования правительства о вакцинации дальнобойщиков от COVID-19.

"Очевидно, что мы в меньшинстве и мы проигрываем эту битву. Это должно быть обращено вспять – мы должны вернуть наш город", – сказал Уотсон.

Отмечается, что режим ЧП даст властям дополнительные полномочия, в том числе доступ к оборудованию, необходимому для сотрудников экстренных служб. Кроме того, местная полиция заявила, что усилит меры, включая возможные аресты тех, кто пытается помочь протестующим.

В январе в Германии около 30 тыс. жителей вышли на акции протеста против новых ограничительных мер, связанных с ростом заболеваемости COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1954847-rezhim-chp-vveden-v-stolitse-kanady-iz-za-protestov-dalnoboyschikov/