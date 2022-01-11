Акции протеста против новых антиковидных мер прошли в Германии

Протесты в Германии. Фото: Annette Riedl/picture alliance via Getty Images

В Германии около 30 тыс. жителей вышли на акции протеста против новых ограничительных мер, связанных с ростом заболеваемости COVID-19, передает DW.

Во многих городах Германии 10 января жители вышли на протесты против новых антиковидных мер и обязательной вакцинации. Сообщается, что более крупные митинги прошли в Померании, Тюрингии, Саксонии-Анхальт, Бранденбурге и Ростоке.

По данным полиции, протесты были в основном мирными. Но в Баутцене трое правоохранителей пострадали от брошенных в их сторону булыжников и бутылок. В целом серьезных столкновений не наблюдалось.

Ранее жители Мюнхена выразили недовольство по поводу коронавирусных ограничений и устроили марш. Власти города предупредили по громкоговорителям жителей, что любые несанкционированные шествия запрещены. А вышедшие на митинги будут подвергнуты штрафу в размере трех тысяч евро.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1950553-aktsii-protesta-protiv-novyh-antikovidnyh-mer-proshli-v-germanii/