Экс-замминистра юстиции России пропал в Подмосковье

Владимир Ялунин. Фото: photos.istu.ru

Вчера, 5 февраля, вечером в Подмосковье пропал бывший заместитель министр юстиции Владимир Ялунин. Сейчас ведутся поиски мужчины.

В пресс-службе регионального главка МЧС РФ изданию РИА Новости сообщили, что сегодня в Москве-реке был обнаружен квадроцикл экс-замминистра.

"Выполнено четыре погружения, обнаружен квадроцикл", - сообщили в ведомстве.

Ялунин пропал в районе села Аксиньино в городском округе Одинцово в 50 километрах от Москвы.

По данным МЧС, примерно в 6 часов вечера Ялунин уехал на квадроцикле и не вернулся.

Спасатели предполагают, что он провалился под лед: у церкви в районе села Козино обнаружились следы квадроцикла, ведущие к Москве-реке, а в десяти метрах от берега виднеется разлом льда.

Поиски мужчины продолжаются.

Как пишет издание, Владимиру Ялунину 70 лет. В 1998-2004 годах он занимал должность начальника Главного управления исполнения наказаний Минюста, с 2004 по 2006 был заместителем главы ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1954793-eks-zamministra-yustitsii-rossii-propal-v-podmoskove/