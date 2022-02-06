На новости о "начале российского вторжения" в Украину отреагировали в Кремле

Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал ошибочную публикацию американского агентства Bloomberg о "вторжении" России в Украину.

Ответ Пескова опубликовало издание РИА Новости.

Пресс-секретарь российского президента считает, что такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям.

"Это прекрасная демонстрация того, насколько опасна ситуация, провоцируемая бесконечными агрессивными заявлениями, которые идут из Вашингтона, из Лондона, из других европейских столиц", - сказал Песков.

По его словам, это иллюстрация того, к чему может привести атмосфера чрезвычайной напряженности, которая сейчас сложилась по причине агрессивных действий "российских контрагентов в Европе".

"А в целом, конечно, такое серьезное издание, как Bloomberg... можно даже говорить не "фейк-ньюз", а "блумберг-ньюз", что будет иметь под собой основания", - заявил Песков.

Отмечается, что ранее агентство Bloomberg выпустило на своем сайте заголовок о "вторжении" России в Украину. Но позже материал был удален - издание признало ошибку и пообещало провести расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1954775-na-novosti-o-nachale-rossiyskogo-vtorzheniya-v-ukrainu-otreagirovali-v-kremle/