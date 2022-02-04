Скончался "серебряный король", миллиардер Альберто Байерес

О смерти 90-летнего миллиардера сообщил в Twitter министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.
"Сожалею о смерти Альберто Байереса, известного мексиканского бизнесмена. Мои искренние соболезнования семье и друзьям", - написал политик сообщении.
О причинах смерти Байереса не сообщается.
Байерес родился в августе 1931 года в Мексике. Являлся председателем Grupo BAL и ITAM. Бизнес унаследовал в возрасте 28 лет от отца Рауля, который скончался в 1967 году.
Альберто Байереса называют также "мексиканским царем Мидасом" и "серебряным королем", так как он владеет серебряным рудником и несколькими крупнейшими золотыми месторождениями.
По состоянию на 2021 год, его капитал, по версии Bloomberg, составлял примерно 19,3 млрд долларов. Что сделало его 35-м в списке богатейших людей на планете.
В прошлом году Альберто Байерес сообщил, что уходит на пенсию. Свой бизнес он передал своему сыну Алехандро.
Был женат в Терезе Гуаль. В браке родилось семь детей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1954594-skonchalsya-serebryanyy-korol-milliarder-alberto-bayeres/