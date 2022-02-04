Скончался "серебряный король", миллиардер Альберто Байерес

Альберто Байерес. Фото: Susana Gonzalez/Bloomberg via Getty Images

О смерти 90-летнего миллиардера сообщил в министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

"Сожалею о смерти Альберто Байереса, известного мексиканского бизнесмена. Мои искренние соболезнования семье и друзьям", - написал политик сообщении.

О причинах смерти Байереса не сообщается.

Байерес родился в августе 1931 года в Мексике. Являлся председателем Grupo BAL и ITAM. Бизнес унаследовал в возрасте 28 лет от отца Рауля, который скончался в 1967 году.

Альберто Байереса называют также "мексиканским царем Мидасом" и "серебряным королем", так как он владеет серебряным рудником и несколькими крупнейшими золотыми месторождениями.

По состоянию на 2021 год, его капитал, по версии Bloomberg, составлял примерно 19,3 млрд долларов. Что сделало его 35-м в списке богатейших людей на планете.

В прошлом году Альберто Байерес сообщил, что уходит на пенсию. Свой бизнес он передал своему сыну Алехандро.

Был женат в Терезе Гуаль. В браке родилось семь детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1954594-skonchalsya-serebryanyy-korol-milliarder-alberto-bayeres/