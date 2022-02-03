Индия объявила о запуске цифровой рупии в этом году

Индийская рупия. Иллюстративное фото: Pexels

Глава министерства финансов Индии заявила о запуске цифровой рупии в этом году, передает Би-би-си.

Помимо этого министр Нирмала Ситхараман также рассказала, что будет введен 30-процентный налог на доход от цифровых активов.

"Введение цифровой валюты центрального банка даст толчок, большой толчок цифровой экономике. Цифровая валюта также приведет к более эффективной и дешевой системе управления валютой", - говорит Ситхараман.

Индия стала последней страной с крупной экономикой, которая прибегла к официальной цифровой валюте. Известно, что то же самое сделал и Китай, введя виртуальный юань.

Данное решение индийского правительства поприветствовали криптовалютные трейдеры.

По словам соучредителя и исполнительного директора криптовалютной биржи CoinDCX Сумита Гупты, мера введения цифровой валюты в Индии "придала легитимность виртуальным цифровым активам".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1954359-indiya-obyavila-o-zapuske-tsifrovoy-rupii-v-etom-godu/