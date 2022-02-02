NASA заявило о намерении отправить МКС на "кладбище космических кораблей" в океан в 2031 году

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NASA рассматривает возможность уничтожить Международную космическую станцию (МКС) в ближайшие десять лет путем крушения в океане, передает Mirror Online.

Агентство намерено вывести из эксплуатации МКС в январе 2031 года, отправив ее на "кладбище космических кораблей" в точку Немо в океане. Последнее является местом на планете, наиболее всего отдаленным от суши.

Американский президент Джо Байден заявил, что они будут эксплуатировать станцию примерно до 2030 года.

За все свое время существования с 1998 года около 244 астронавтов со всего мира ступали на эту лабораторию. Администратор NASA Билл Нельсон назвал МКС "маяком мирного международного научного сотрудничества".

Ожидается, что к концу этого десятилетия все миссии, связанные со станцией, будут достигнуты. Оставлять ее после этого небезопасно, потому что она может врезаться в спутники. Вместо этого NASA будет постепенно снижать высоту МКС, затем атмосфера Земли притянет объект и отправит в океан.

Однако и этот процесс чреват некоторыми рисками. Поэтому NASA надеется, что этим вопросом займутся компании Джеффа Безоса и Илона Маска.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1954234-nasa-zayavilo-o-namerenii-otpravit-mks-na-kladbische-kosmicheskih-korabley-v-okean-v-2031-godu/