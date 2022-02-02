Госдолг США достиг рекордного показателя в 30 трлн долларов

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Государственный долг США достиг рекордно высокой отметки в 30 триллионов долларов, передает CNN.

Об этом сообщило американское Министерство финансов. Заметному увеличению госдолга поспособствовали кризис 2008 года, а затем и пандемия COVID-19. В последнем случае правительство США активно использовало средства, чтобы смягчить экономический удар.

Внешний долг Соединенных Штатов Америки является самым высоким среди всех стран мира.

С конца 2019 года госдолг вырос примерно на семь триллионов долларов.

"Это не означает краткосрочный кризис, но это означает, что в долгосрочной перспективе мы станем беднее", - говорит главный глобальный стратег JPMorgan Asset Management Дэвид Келли.

По словам генерального директора Фонда Питерсона Майкла Питерсона, основными причинами "опасного финансового положения" страны являются старение населения и большие расходы на здравоохранение.

"COVID-19 усугубил проблему. У нас была чрезвычайная ситуация, которая потребовала триллионных расходов. Но структурные проблемы, с которыми мы сталкиваемся в финансовом плане, существовали задолго до пандемии", - сказал он.

Он обвинил в "финансовой безответственности" демократов и республиканцев. И чтобы вывести Соединенные Штаты из этой проблемы, потребуются усилия со стороны должностных лиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1954151-gosdolg-ssha-dostig-rekordnogo-pokazatelya-v-30-trln-dollarov/