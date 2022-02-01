СМИ: Сенат США может на этой неделе согласовать санкции в отношении России

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Сенат Соединенных Штатов может уже на этой неделе согласовать пакет антироссийских санкций, которые предусмотрены на случай эскалации конфликта на границе Украины и России, передает Life.ru со ссылкой на Bloomberg.

"Мы надеемся обсудить пару последних моментов, по которым нужно достичь согласия, после чего можно будет двигаться вперед", – сказал глава Комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес.

В то же время его коллега Крис Мерфи отметил, что окончательный пакет санкций сенаторы могут согласовать "на следующий день или около того". Республиканец Джим Риш тоже уточнил, что в обсуждении санкций против России наблюдается прогресс.

Ранее Госдеп США назвал наказание для России в случае вторжения в Украину. По его словам, Соединенные Штаты не допустят ввод в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток-2".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1954033-smi-senat-ssha-mozhet-na-etoy-nedele-soglasovat-sanktsii-v-otnoshenii-rossii/