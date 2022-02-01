Полномочия президента Армении официально прекращены

Армен Саркисян. Фото: president.am

Полномочия президента Армении Армена Саркисяна официально прекращены, передает Sputnik Армения со ссылкой на сайт Национального собрания страны.

Как известно, свое прошение об уходе Саркисян не отозвал в течение недели. Протокол об отставке политика подписал спикер парламента Ален Симонян. При этом последний и занял пост исполняющего обязанности главы государства.

На выборы нового президента Армении отводится минимальный срок в 25 дней и максимальный в 35 дней. Кандидатов имеют право предлагать действующая власть, а также представители оппозиционных партий. При этом нужно лишь заручиться четвертью голосов депутатов.

Оппозиция пока не выдвинула своего кандидата. А выдвиженцем от действующего правительства стал Ваагн Хачатурян, который с августа 2021 года занимает пост министра высокотехнологичной промышленности Армении. В 1990-х был мэром Еревана.

Напомним, Армен Саркисян подал в отставку после четырехлетнего пребывания на посту президента Армении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1954025-polnomochiya-prezidenta-armenii-ofitsialno-prekrascheny/