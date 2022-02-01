Dolce & Gabbana отказался от использования натурального меха в своей продукции

Мэрайя Кэри в коллекции D&G. Фото: instagram.com/dolcegabbana

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana (D&G) отказался от использования натурального меха при производстве одежды и аксессуаров, говорится в заявлении модного дома и ассоциации по защите прав животных Humane Society International.

С этого года люксовый бренд будет применять в своей продукции только экомех.

"Dolce & Gabbana работает над созданием устойчивого будущего, которое не предполагает использование меха животных", – сказал глава отдела коммуникаций и маркетинга компании Феделе Усаи.

По его словам, D&G теперь будет использовать в коллекциях инновационные материалы и развивать экологически безопасные производственные процессы.

Ранее бренд Saint Laurent заявил, что откажется от использования меха с 2022 года. Причиной такого решения стал протест представителей некоммерческой организации PETA после того, как модный дом использовал мех в рекламной компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1953955-dolce-gabbana-otkazalsya-ot-ispolzovaniya-naturalnogo-meha-v-svoey-produktsii/