51 человека приговорили к сметной казни за убийство сотрудников ООН в Конго

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В Демократической Республике Конго 51 человека приговорили к смертной казни в связи с убийством двух сотрудников ООН.

Такое решение вынес военный трибунал. Речь идет об убийстве двух экспертов ООН — гражданки Швеции Зайды Каталан и гражданина США Майкла Шарпа, произошедшее почти 5 лет назад, пишет РИА Новости.

В марте 2017 года их похитили во время миссии в провинции Касаи, а в конце того же месяца обоих сотрудников ООН нашли мертвыми.

Сообщается, что на скамье подсудимых оказались 54 человека. Один человек приговорен к десяти годам тюрьмы, еще двоих оправдали, остальные получили высшую меру наказания.

Тем не менее, они будут отбывать пожизненное заключение, так как с 2003 года в Конго действует мораторий на смертную казнь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1953691-51-cheloveka-prigovorili-k-smetnoy-kazni-za-ubiystvo-sotrudnikov-oon-v-kongo/