Кадыров призвал Госдеп США научиться соблюдать права человека

Рамзан Кадыров. Фото: t.me/RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на обвинения Госдепартамента США о репрессиях и преследованиях в республике и призвал ведомство самому научиться соблюдать права человека, упомянув Гуантанамо.

В своем Telegram-канале Кадыров назвал авторов обращения Госдепа "невеждами", которые не знают, какими полномочиями обладает глава субъекта Российской Федерации и какие структуры ему подчиняются.

"МВД, Прокуратура, Следственный комитет, ФСБ и другие - это региональные управления федеральных структур, находящиеся в подчинении у федерального центра, то бишь Кремля. Глава субъекта, согласно законам Российской Федерации, не может осудить, помиловать, задержать, освободить", – написал он.

Глава Чечни также отметил, что претензии к нему предъявила страна, которая держит людей без суда в тюрьме Гуантанамо.

"Напомню, это заявляет Госдеп США - той самой страны, которая держит в тюрьме Гуантанамо узников без суда и следствия. Пытки и истязательства в этом лагере уже настолько всем известны, что Голливуд снимает по этим фактам киноленты. А сколько еще таких секретных тюрем разбросано по миру у ЦРУ? А как быть с внесудебными казнями иностранцев с применением беспилотных летательных аппаратов?" – заявил Кадыров.

В свою очередь он рекомендовал Госдепу США научиться самому соблюдать права человека.

Ранее Кадыров ответил на заявления СМИ о похищениях родственников его критиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1953426-kadyrov-prizval-gosdep-ssha-nauchitsya-soblyudat-prava-cheloveka/