Кадыров ответил на заявления СМИ о похищениях родственников его критиков

Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на публикации СМИ об исчезновении 17 человек в регионе, заявил, что военные не располагают подобной информацией, передает РИА Новости.

Во время пресс-конференции журналистка спросила Кадырова о статьях в СМИ, в которых говорится об исчезновении в Чечне 17 родственников людей, критикующих власть в республике.

"Сейчас они говорят, что похитили, я тоже слышал: женщин, родственников, да, 17 человек, говорят. Я задал вопрос Росгвардии, МВД, ФСБ, у них такой информации нет. Если у них есть, мы с удовольствием, будем искать", – ответил глава Чечни.

По его словам, он не владеет информацией, но "если есть доказательства, пусть говорят, покажут", – отметил Кадыров.

Ранее критик Кадырова и оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов заявил о похищении родственников жены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948615-kadyrov-otvetil-na-zayavleniya-smi-o-pohischeniyah-rodstvennikov-ego-kritikov/