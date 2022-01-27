Северная Корея произвела очередной запуск двух баллистических ракет

Трансляция запуска ракет Северной Кореей. Фото: JUNG YEON-JE/AFP via Getty Images

Северокорейские военные в очередной раз запустили две баллистические ракеты в сторону Японского моря, передает Kyodo News.

"Объединенный комитет начальников штабов заявил, что предполагаемые ракеты были запущены из района Хамхын в восточной части Северной Кореи примерно в 8:00 с интервалом в пять минут и пролетели около 190 километров, достигнув высоты около 20 километров", – говорится в публикации.

Сообщается, что снаряды упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Информации об ущербе в результате обстрела не поступало.

Запуск ракет, осуществленный Северной Кореей в четверг утром, 27 января, стал шестым по счету с начала года.

Ранее американские власти предложили ввести санкции ООН против Северной Кореи за проведение испытаний ракет, которые нарушали резолюции Совбеза ООН.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1953200-severnaya-koreya-proizvela-ocherednoy-zapusk-dvuh-ballisticheskih-raket/