Генсек ОДКБ призвал Таджикистан и Кыргызстан прекратить столкновения на границе

Станислав Зась. Фото: akorda.kz

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась призвал Кыргызстан и Таджикистан к немедленному прекращению огня на границе.

Как пишет РИА Новости, Зась созвонился с секретарем Совбеза Таджикистана Насрулло Махмудзодой и секретарем Совбеза Кыргызстана Маратом Иманкуловым.

В ходе разговоров генсек "призвал к немедленному прекращения огня между сторонами на границе Кыргызстана и Таджикистана", сказали в пресс-службе ОДКБ.

"Вызывает серьезную обеспокоенность вновь начавшиеся боестолкновения на границе, в результате которых есть раненые. Вооруженное противостояние на таджикско-кыргызской границе должно быть немедленно прекращено.

Конфликт надо решить исключительно за столом переговоров мирным путем. ОДКБ для этого готова оказать Кыргызстану и Таджикистану необходимую помощь в разрешении конфликта. Уверен, что руководство обоих государств - членов ОДКБ найдет взаимоприемлемые пути, чтобы урегулировать этот сложный пограничный вопрос", - заявил Зась.

Напомним, что ранее сообщалось о новом столкновении на границе Кыргызстана и Таджикистана, которое переросло в перестрелку между пограничниками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1953377-gensek-odkb-prizval-tadzhikistan-i-kyrgyzstan-prekratit-stolknoveniya-na-granitse/