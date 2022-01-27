Скандально известная конгрессвумен выдвинула версию о причинах помощи Байдена Украине

Джо Байден. Фото: Win McNamee/Getty Images

Конгрессвумен США заявила, что Байден помогает Украине из-за компромата на его сына, передает РИА Новости со ссылкой на подкаст War Room.

Скандально известная конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что у Украины есть компромат на сына Джо Байдена Хантера. Это, по ее словам, и является причиной того, что американский президент вызвался помочь украинской стороне.

"Наши солдаты могут погибнуть в войне с обладающей ядерным оружием Россией, потому что у Украины есть компромат на Хантера Байдена", - сказала Грин.

Марджори Тейлор Грин является сторонницей теорий заговора.

В прошлом году Грин предложила объявить Байдену импичмент, в том числе из-за Афганистана. Позже Палата представителей Конгресса США выступила за то, чтобы призвать ее к дисциплинарной ответственности.

Известно, что конгрессвумен является ярой сторонницей экс-президента США Дональда Трампа.

Также в январе прошлого года ее страницу в Twitter заморозили за распространение дезинформации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1953335-skandalno-izvestnaya-kongressvumen-vydvinula-versiyu-o-prichinah-pomoschi-baydena-ukraine/