Кадыров рассказал, сколько денег Россия выделяет на содержание Чечни

Рамзан Кадыров. Фото: Yelena Afonina/TASS/Getty Images

Рамзан Кадыров заявил, что российское правительство выделяет Чечне из бюджета более 300 млрд рублей в год, передает РИА Новости.

В прямом эфире в Instagram с председателем чеченского парламента Магомедом Даудовым глава Чечни рассказал, что без этих денег регион не сможет продержаться и "трех месяцев",

"Я тоже думал, что нужна независимая Ичкерия, что мы сможем жить отдельно как государство. Клянусь Всевышним Аллахом, мы не сможем продержаться три месяца, даже месяц не можем. Мы даже вовремя зарплату не отдаем, первый месяц, если опаздываем, у нас какой бывает шум – вы знаете, а представьте нам Россия за год, именно за республику, за содержание народа за 300 миллиардов денег тратит", – сказал Кадыров.

При этом глава Чечни отметил, что у них нет "ни газа, ни света, ни нефти". По его словам, он несколько лет ищет инвесторов, которые могли бы заниматься переработкой, но так и не нашел их.

"Все говорят, что у нас нефть, пожалуйста, привезите любого, мы готовы строить нефтеперерабатывающий завод, мы дадим вам любую территорию, дадим возможность заниматься нефтепереработкой, добывать нефть. Нет этого всего. Нет у нас ни газа, ни света, ни нефти – это все придуманные вещи", – добавил Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что на месте президента России "давно забрал бы Украину, направил бы туда войска и навел порядок".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952797-kadyrov-rasskazal-skolko-deneg-rossiya-vydelyaet-na-soderzhanie-chechni/