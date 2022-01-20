СМИ опубликовали видео авиаудара США по мирным жителям в Афганистане

Авиаудар США по мирным жителям в Афганистане. Фото: кадр из видео

Американское издание The New York Times опубликовало видео авиаудара США по жилому кварталу Кабула в августе 2021 года. В результате происшествия погибли 10 мирных жителей, в том числе и семеро детей, сообщает РИА Новости.

Издание представило видео, которое было снято с двух дронов. На кадрах можно увидеть, как машина паркуется во дворе дома, вокруг нее ходят люди, а затем происходит авиаудар. Согласно данным издания, рядом с автомобилем также стоял ребенок. После взрыва видно, как несколько человек бегут к транспорту, чтобы помочь пострадавшим.

Отмечается, что газета смогла получить эти кадры, подав иск в соответствии с американским законом о свободе информации против Центрального командования (CENTCOM) ВС США.

29 августа, в районе аэропорта в Кабуле, столице Афганистана, прогремел мощный взрыв, который стал следствием ракетного удара по жилому дому. Тогда СМИ сообщили о двух погибших и трех пострадавших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952108-smi-opublikovali-video-aviaudara-ssha-po-mirnym-zhitelyam-v-afganistane/