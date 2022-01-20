"Почувствовал себя альфа-самцом": Порошенко осудили за грубость по отношению к супруге

Петр Порошенко. Фото: STR/NurPhoto/Getty Images

Журналисты обратили внимание на то, как бывший президент Украины Петр Порошенко грубо обратился к жене после заседания суда.

В Telegram-канале "Страны.ua" опубликовано видео, на котором Порошенко в зале суда на повышенных тонах называет имя супруги и требует подойти к нему.

"Видимо, почувствовал себя домостроевским альфа-самцом. И прямо в зале суда начал, переходя на крик, давать указания своей жене", – говорится в публикации к видеоролику.

Ранее в киевском суде меру пресечения в виде личного обязательства избрали для Петра Порошенко, обвиняемого в госизмене и содействии деятельности террористических организаций. Суд не стал арестовывать бывшего украинского президента, но обязал его сдать паспорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952073-pochuvstvoval-sebya-alfa-samtsom-poroshenko-osudili-za-grubost-po-otnosheniyu-k-supruge/