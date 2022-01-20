США предупредили Россию о "жестком ответе" в случае эскалации в Украине

Белый дом. Фото: Robert Alexander/Getty Images

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в случае эскалации конфликта в Украине американские власти и их союзники дадут России "жесткий ответ", передает РИА Новости.

"Президент Байден ясно дал понять президенту России: если вооруженные силы России перейдут границу Украины, это <...> будет встречено стремительным, жестким и единым ответом со стороны США и их союзников", – заявила Псаки.

По ее словам, США обладают информацией, что "у России есть обширный арсенал средств агрессии", которые могут использоваться в хакерских атаках.

"Сегодня президент подтвердил, что на эти акты российской агрессии будет дан решительный и сплоченный ответ", – сказала представитель Белого дома.

Ранее Владимир Путин в разговоре с Джо Байденом предупредил его о возможности полного разрыва отношений между странами в случае введения новых санкций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952035-ssha-predupredili-rossiyu-o-zhestkom-otvete-v-sluchae-eskalatsii-v-ukraine/