Индонезия объявила название новой столицы

Джакарта. Иллюстративное фото: Pexels

Столицей Индонезии официально будет другой город. Ранее это звание принадлежало Джакарте, передает CNN.

Джакарта, как известно, расположена на болотистой местности. И так как это делает ее подверженной наводнениям, она стала одним из городов мира, которые стремительно тонут.

В связи с этим, президент Джоко Видодо выразил опасения по поводу экономической и экологической устойчивости города. В 2019 году объявил о переносе столицы.

Теперь столицей Индонезии станет город Нусантара, что расположен в районе Калимантан на востоке острова Борнео. Туда же перенесут резиденцию правительства страны.

Но при этом Джакарта останется коммерческим и финансовым центром. Это также один из самых перенаселенных городов мира. В нем проживает более 10 миллионов человек.

При голосовании о переносе столицы восемь фракций из девяти высказались за эту идею.

Борнео является третьим по величине островом в мире.

Амбициозный проект по развитию новой столицы Нусантары обойдется примерно в 32 миллиарда долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951872-indoneziya-obyavila-nazvanie-novoy-stolitsy/