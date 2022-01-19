Самый старый мужчина в мире скончался в возрасте 112 лет

Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия. Фото: guinnessworldrecords.com

В Испании умер Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия – старейший мужчина на Земле. Ему было 112 лет и 341 дней, говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Самый старый мужчина в мире скончался в своем доме. Когда его имя внесли в Книгу рекордов Гиннеса, ему было 112 лет и 211 дней.

Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия родился в Леоне 11 февраля 1909 года. Его невысокий рост (1,5 м) не позволил ему пойти в армию, поэтому он решил заняться собственным делом и изготавливать обувь для солдат. Мужчина в свободное время любил играть в футбол. У него остались семь дочерей, 14 внуков и 22 правнука.

По словам Гарсия, его секрет долголетия в том, что он никого не обижал и жил спокойно.

Осенью прошлого года в возрасте 124 лет умерла Франциска Сусано, самый старый житель планеты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951824-samyy-staryy-muzhchina-v-mire-skonchalsya-v-vozraste-112-let/