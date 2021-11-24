Умер самый старый житель планеты

Франциска Сусано. Фото: facebook.com/City-Government-of-Kabankalan

Франциска Сусано, самый старый житель планеты, скончалась в возрасте 124 лет, сообщило на странице в Facebook правительство города Кабанкалан.

"С грустью в сердце мы получили известие о том, что наша любимая Франциска Сусано скончалась вечером в понедельник 22 ноября. <…> Она всегда будет оставаться нашим вдохновением и гордостью", – говорится в публикации.

Власти города не уточняют причину смерти долгожительницы.

Статус Сусано как старейшего человека на планете был подтвержден Книгой рекордов Гиннесса, отметили городские власти.

Напомним, самый старый мужчина на планете умер в возрасте 112 лет. Мужчина страдал от онкологического заболевания, которое и стало причиной смерти. У него остались трое детей, десять внуков и двадцать пять правнуков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943620-umer-samyy-staryy-zhitel-planety/