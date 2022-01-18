СМИ: Канада направила в Украину бойцов спецназа

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Канада отправила в Украину группу бойцов специального назначения, передает Global News.

Издание со ссылкой на свои источники пишет, что такое решение было принято для попытки "сдержать российскую агрессию и определить способы оказания помощи украинскому правительству".

Перед подразделением стоит ​​задача – помочь разработать план эвакуации канадского дипломатического персонала в случае обострения ситуации в Украине, отметил источник издания.

Однако официального подтверждения о направлении канадских спецназовцев в Украину нет.

"(Канадское командование сил специальных операций) является частью более широких усилий Вооруженных сил по поддержке сил безопасности Украины", – сообщила пресс-секретарь командования специальных операций майор Эмбер Бино в заявлении для Global News.

Она добавила, что канадские спецназовцы проводят обучение для украинских коллег с 2020 года. В то время как источники издания подчеркнули, что последний отряд, отправленный в Украину 9 января, не проводит обучение.

Ранее президент России Владимир Путин назвал "провокационным" вопрос о вероятности нападения РФ на Украину. Он отметил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951633-smi-kanada-napravila-v-ukrainu-boytsov-spetsnaza/