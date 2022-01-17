Китай совершил первый в 2022 году успешный космический запуск

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КНР в этом году успешно выполнила первый в этом году космический запуск, передает РИА Новости.

В прошлом году страна побила рекорд по числу космических запусков. Их количество равнялось 55.

А в понедельник Китай вывел на орбиту спутник "Шиянь-13". Его предназначение заключается в изучении околоземного космического пространства. Об этом сообщили в Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).

Запуск ракеты "Чанчжэн-2D", на борту которого находился спутник, совершил успешный запуск с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси в 10:35 по местному времени (в 8:35 часов по Нур-Султану). "Шиянь-13" успешно вышел на заданную орбиту спустя некоторое время после пуска.

Для ракет серии "Чанчжэн" это уже 406 запуск.

Недавно Китай заявил, что их космическая станция дважды едва не столкнулась со спутниками, которые были запущены в рамках программы Илона Маска Starlink Internet Services. Сам миллиардер ответил на эти обвинения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951477-kitay-sovershil-pervyy-v-2022-godu-uspeshnyy-kosmicheskiy-zapusk/