Прошлое лето признано самым жарким в США за последние 86 лет

Иллюстративное фото: pexels.com

2021 год стал одним из самых жарких за всю историю наблюдения человечества за погодой. По словам экспертов, средняя температура на планете ежегодно растет в течение последних 45 лет, передает The Wall Street Journal.

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Согласно отчету, опубликованному Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США, средняя температура на суше и на поверхности моря в 2021 году была на 0,84 градуса Цельсия выше среднего показателя за XX век. Согласно отчету, прошлый год стал 45-м годом подряд, в течение которого глобальная температура поверхности была выше среднего. Исследователи сообщают, что в прошлом году в США было зафиксировано самое жаркое лето с 1936 года. В некоторых частях Северной Америки, в том числе на Тихоокеанском северо-западе США и в Канаде, во время июньской волны тепла установились рекордные температуры.

В отчете, опубликованном 10 января Службой Европейского Союза по изменению климата Copernicus, 2021 год назван пятым самым теплым годом за всю историю наблюдений человечества за погодой. Другая организация по исследованию климата, независимая некоммерческая организация Berkeley Earth, заявила, что 2021 год вместе с 2018 и 2015 годами станет шестым самым теплым годом. Согласно отчету Berkeley Earth, примерно на 8% поверхности планеты, где проживает 1,8 млрд человек, наблюдались самые высокие средние температуры, когда-либо зарегистрированные в этих регионах.

«Несомненно, что влияние человека играет не последнюю в роль в глобальном потеплении», — заключила Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата в отчете, опубликованном в августе.

Международное климатическое соглашение, подписанное представителями более чем 190 стран в 2015 году в Париже, призвало правительства принять меры для ограничения глобального потепления значительно ниже 2 градусов по Цельсию, а в идеале до 1,5 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951186-proshloe-leto-priznano-samym-zharkim-v-ssha-za-poslednie-86-let/