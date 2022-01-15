Microsoft наняла юристов для расследования сексуальных домогательств

Билл Гейтс. Фото: Takaaki Iwabu/Bloomberg via Getty Images

Корпорация Microsoft наняла независимую юридическую фирму для пересмотра своей политики в отношении сексуальных домогательств и половой дискриминации на рабочем месте. Также юристы тщательно изучат расследования совета директоров 2019 года в отношении Билла Гейтса, передает Bloomberg.

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Усилия юристов фирмы Arent Fox будут направлены на расследование против Гейтса, инициированное советом директоров, а также на результаты всех остальных расследований в отношении других членов совета директоров и высшего руководства Microsoft, начиная с 2019 года. В Microsoft отмечают, что ранее эта юридическая фирма не представляла интересы корпорации. Отчет с выводами и рекомендациями независимой юридической фирмы будет обнародован весной 2022 года.

Ранее резолюция акционеров призвала Microsoft пересмотреть эффективность своей политики в отношении сексуальных домогательств. Резолюция, спонсируемая Arjuna Capital, была одобрена в ноябре 2021 года вопреки возражениям компании. Это произошло после сообщений о том, что несколько лет назад Гейтс вел себя неподобающим образом по отношению к некоторым сотрудницам. Юристы собираются изучить проблемы, поднятые сотрудниками в 2019 году, а также действия, предпринятые Microsoft для решения этих проблем. В расследовании также будут рассмотрены шаги, предпринятые компанией для привлечения к ответственности сотрудников и руководителей.

Исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла сказал, что сотрудничество с юристами даст компании возможность стать лучше.

«Внутренняя культура остается приоритетом компании номер один. Все правление осознает исключительную важность безопасной и инклюзивной среды для всех сотрудников Microsoft. Мы стремимся не только получить отчет, но и извлечь из него уроки, чтобы в дальнейшем улучшать условия для наших сотрудников», — говорится в заявлении Наделлы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951183-microsoft-nanyala-yuristov-dlya-rassledovaniya-seksualnyh-domogatelstv/