Женщину с заряженным дробовиком задержали у Капитолия в США

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В США у здания Капитолия задержали женщину с винтовками, пистолетами и заряженным дробовиком. Она приехала к местной полиции и требовала разговора, говорится в заявлении правоохранителей.

Сообщается, что женщина приехала днем и припарковала машину напротив штаб-квартиры полиции Капитолия, где стоянка запрещена. По ее словам, она приехала из Мичигана в Вашингтон, чтобы поговорить с полицией "о 6 января 2021 года", когда был штурм Капитолия. В процессе разговора полицейский увидел у нее оружие.

"Пока нет доказательств, что 58-летняя женщина приехала, чтобы что-то сделать, кроме разговора. Его деталей мы привести не можем, потому что они стали частью расследования", – говорится в заявлении полиции.

В машине женщины были найдены несколько незаряженных винтовок, пистолет и заряженный дробовик. Как отметили в полиции, ее привлекут к ответственности за незаконное хранение оружия и перевозку боеприпасов.

Ранее полиция задержала вооруженного мужчину у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951092-zhenschinu-s-zaryazhennym-drobovikom-zaderzhali-u-kapitoliya/