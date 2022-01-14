Ракета SpaceX вывела на орбиту 105 мини-спутников

Запуск ракеты-носителя SpaceX. Фото: кадр из видео

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 105 спутников, говорится на сайте американской компании SpaceX.

Ракета в рамках миссии Transporter 3 была запущена в 10:25 по времени Восточного побережья США (21:25 по времени Нур-Султана) с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Ракета-носитель доставила на орбиту 105 мини-спутников из 20 стран мир, включая кубсаты и другие небольшие устройства.

После старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, использованная для запусков в 10 раз, совершила управляемую вертикальную посадку на станции на мысе Канаверал.

В этом году для SpaceX это уже второй запуск. Ракета 7 января успешно вывела на орбиту 49 маленьких спутников для развертывания сети Starlink.

Напомним, в декабре SpaceX успешно вывела на орбиту 48 мини-спутников для Starlink. Кроме того, компания вывела на орбиту два новых спутника компании BlackSky.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951083-raketa-spacex-vyvela-na-orbitu-105-mini-sputnikov/