SpaceX вывела на орбиту еще 48 мини-спутников Starlink

Запуск ракеты-носителя Falcon 9. Фото: кадр из видео

SpaceX успешно вывела на орбиту новую группу мини-спутников для своей сети Starlink. Трансляция велась на сайте компании.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в четверг 18:12 (05:12 по Нур-Султану 3 декабря, пятница).

Помимо 48 мини-спутников для сети Starlink, SpaceX также вывела на орбиту два новых спутника компании BlackSky.

Отмечается, что девятый запуск ракеты-носителя Falcon 9, который ранее уже запустил шесть миссий Starlink.

Напомним, в сентябре ракета SpaceX успешно вышла на орбиту с туристами на борту.

В ноябре SpaceX отправила корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту к МКС. Астронавты проведут на МКС шесть месяцев и будут заниматься научными исследованиями в области биологии, медицины, навигации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1945109-spacex-vyvela-na-orbitu-esche-48-mini-sputnikov-starlink/