Военнослужащие израильской армии были убиты своими из-за ошибочно открытого огня

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Двое военнослужащих израильской армии были случайно убиты ошибочно открытым огнем, передает РИА Новости.

"Два офицера армии обороны Израиля были убиты во время патрулирования в районе военной базы израильской армии в Иорданской долине. Офицеры были неверно идентифицированы и по ошибке убиты огнем армии Израиля", - говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.

Погибшие находились на военных учениях в Иорданской долине. Во время патрулирования местности они начали процедуру задержания после того, как заметили подозрительное движение.

Они сделали предупредительные выстрелы в воздух. Но один из военных, который находился рядом с ними, по ошибке принял их за террористов, открыв огонь.

Солдат доставили на вертолетах в Иерусалим. В больнице врачи констатировали смерть. Обстоятельства произошедшего расследуются. Семьи погибших оповестили о случившемся.

Напомним, недавно СМИ Сирии сообщили, что Израиль нанес авиаудары по сирийскому порту Латакия. Удар стал причиной пожара, был нанесен материальный ущерб.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1950975-voennosluzhaschie-izrailskoy-armii-byli-ubity-svoimi-iz-za-oshibochno-otkrytogo-ognya/