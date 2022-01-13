Премьер-министр Чехии случайно выругался во время заседания парламента

Петр Фиала. Фото: Tomas Tkacik/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Чешский премьер-министр Петр Фиала во время заседания парламента выругался матом, передает Novinky.

"Как же меня это все достало", – сказал Фиала, когда его микрофон все еще был включен. При этом в своем высказывании он использовал нецензурную лексику.

Эту фразу также услышали и другие представители парламента Чехии. Отмечается, что премьер мог таким образом отреагировать на затянувшееся заседание.

Позднее пресс-секретарь правительства Чехии Вацлав Смолка отметил, что Фиала редко позволяет себе публично проявлять эмоции.

"Но он тоже человек, и в напряженной обстановке мог случайно сказать что-то непубличное", – добавил он.

Ранее мэр российского города Геленджика не выключил трансляцию и обматерил помощницу в прямом эфире. Примечательно, что свою тираду чиновник завершил фразой: "Прости, господи!".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1950899-premer-ministr-chehii-sluchayno-vyrugalsya-vo-vremya-zasedaniya-parlamenta/