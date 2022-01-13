Премьер-министр Чехии случайно выругался во время заседания парламента

Чешский премьер-министр Петр Фиала во время заседания парламента выругался матом, передает Novinky.
"Как же меня это все достало", – сказал Фиала, когда его микрофон все еще был включен. При этом в своем высказывании он использовал нецензурную лексику.
Эту фразу также услышали и другие представители парламента Чехии. Отмечается, что премьер мог таким образом отреагировать на затянувшееся заседание.
Позднее пресс-секретарь правительства Чехии Вацлав Смолка отметил, что Фиала редко позволяет себе публично проявлять эмоции.
"Но он тоже человек, и в напряженной обстановке мог случайно сказать что-то непубличное", – добавил он.
Ранее мэр российского города Геленджика не выключил трансляцию и обматерил помощницу в прямом эфире. Примечательно, что свою тираду чиновник завершил фразой: "Прости, господи!".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1950899-premer-ministr-chehii-sluchayno-vyrugalsya-vo-vremya-zasedaniya-parlamenta/