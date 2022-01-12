Скончался российский телеведущий Михаил Зеленский

Михаил Зеленский. Фото: t.me/bazabazon

Журналист Михаил Зеленский умер в время отдыха в Доминикане на 47-м году жизни.

О смерти телеведущего сообщил в Facebook заместитель руководителя телеканала "Россия-Культура" Александр Ефимович.

"Вечная память. На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский", – написал он.

В посольстве России РИА Новости рассказали, что Зеленский умер в Доминикане, где был в отпуске.

"Да, он скончался в Доминикане, подробностей сообщить не могу, я на связи с его супругой – все вопросы к ней", – сказал руководитель отдела дипмисии в Пунта-Кане Вячеслав Панков.

Как пишет Telegram-канал Baza, причиной смерти стал инсульт.

Зеленский вел программу "Билет в Большой" на "России-Культура", был ведущим "Прямого эфира" и "Вести-Москва" на телеканале "Россия", а также работал обозревателем телеканала и ведущим программы "Новости культуры".

Ранее 14 декабря скончался от COVID-19 известный греческий журналист и антипрививочник Йоргос Трагас.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1950659-skonchalsya-rossiyskiy-televeduschiy-mihail-zelenskiy/